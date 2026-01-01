County Dublin Golf Guide
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Dublin, capital of the Republic of Ireland, is on Ireland’s east coast at the mouth of the River Liffey. Its historic buildings include Dublin Castle, dating to the 13th century, and imposing St Patrick’s Cathedral, founded in 1191. City parks include landscaped St Stephen’s Green and huge Phoenix Park, containing Dublin Zoo. The National Museum of Ireland explores Irish heritage and culture.
County Dublin Golf Courses
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Balbriggan, County DublinSemi-Private4.645148968761
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Donabate, County DublinSemi-Private4.5279319275141
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Swords, County DublinPublic
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Dublin, County DublinSemi-Private
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Donabate, County DublinPublic4.326086956546
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Rathcoole, County DublinPublic4.579831932861
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Stepaside, County DublinPublic
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Brittas, County DublinPrivate3.8102180527115
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Carrickmines, County DublinSemi-Private
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Dublin, County DublinPrivate
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Castleknock, County DublinSemi-Private4.377777777845
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Dublin, County DublinSemi-Private4.203703703754
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Donabate, County DublinPublic4.30612244949
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Kilsallaghan, County DublinPrivate4.5833749257120
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Kilsallaghan, County DublinPrivate4.5833749257120
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Howth, County DublinPublic/Resort4.0520
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Howth, County DublinPublic/Resort
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Howth, County DublinPublic/Resort
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Howth, County DublinPublic/Resort4.54
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Donabate, County DublinSemi-Private
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Donabate, County DublinSemi-Private
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Donabate, County DublinSemi-Private
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Dublin, County DublinPublic
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Dublin, County DublinPrivate4.478377652490
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Dublin, County DublinSemi-Private
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Castleknock, County DublinPublic3.725490196151
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Cloghran, County DublinSemi-Private4.485520362146
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Foxrock, County DublinPrivate
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Glencullen, County DublinPublic
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Clondalkin, County DublinPublic4.254237288159
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Clondalkin, County DublinPublic
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Rathfarnham, County DublinPublic
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Rathfarnham, County DublinPublic
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Rathfarnham, County DublinPublic
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Rathfarnham, County DublinPublic
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Jobstown, County DublinPrivate/Resort
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Lucan, County DublinPrivate4.42857142867
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Ballyboughal, County DublinSemi-Private4.45848739569
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Sutton, County DublinPublic4.130434782623
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Portmarnock, County DublinResort4.079710144924
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Stepaside, County DublinPublic
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Killiney, County DublinSemi-Private
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Dublin, County DublinPrivate4.01
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Foxrock, County DublinPrivate
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Leixlip, County DublinPublic
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Brittas, County DublinPublic4.393939393966
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Lucan, County DublinPrivate4.3116502921109
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Lucan, County DublinPrivate
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Castleknock, County DublinPublic/Resort4.4584991891141
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Malahide, County DublinSemi-Private
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Malahide, County DublinSemi-Private
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Malahide, County DublinSemi-Private
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Rathfarnham, County DublinPublic
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Milltown, County DublinPrivate
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Newlands Cross, County DublinPrivate4.128851540651
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Portmarnock, County DublinPrivate
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Portmarnock, County DublinPrivate4.758
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Newtown, County DublinSemi-Private
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Swords, County DublinPrivate/Resort4.71428571434
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Rush, County DublinSemi-Private4.678089417663
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Swords, County DublinPublic4.0138107417137
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Skerries, County DublinSemi-Private4.529236694742
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Brittas, County DublinSemi-Private4.1253844195111
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Dublin, County DublinPublic4.440611332373
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St. Margaret's, County DublinPublic4.7434638313181
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Dublin, County DublinSemi-Private4.01
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Stepaside, County DublinPublic
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Kilternan, County DublinPublic1.717004448878
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Dublin, County DublinSemi-Private3.45
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Swords, County DublinPublic3.6258
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Donabate, County DublinPublic5.06
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Dublin, County DublinPublic4.16666666676
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Clonsilla, County DublinPrivate4.0428921569103
Golf Courses Near County Dublin
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Ashbourne, County MeathSemi-Private
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Dunboyne, County MeathSemi-Private3.01
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Celbridge, County KildarePublic1.434027777849
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Enniskerry, County WicklowPrivate
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Enniskerry, County WicklowPrivate
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Maynooth, County KildarePrivate/Resort4.6800732341176
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Bray, County WicklowPublic4.4009578455119
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Enniskerry, County WicklowPrivate
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Bray, County WicklowPrivate
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Maynooth, County KildarePrivate/Resort4.6800732341176
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