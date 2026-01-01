Melbourne
Overview
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About Melbourne
Top Rated Golf Courses in Melbourne AreaCourses with the highest golfer ratings (minimum 10 reviews to qualify)
Browse Golf Packages
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Melton, Melbourne, VICSemi-Private4.8970588235 out of 5 stars10
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Botanic Ridge, Mornington/BellarinePrivate4.8039215686 out of 5 stars14
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Cranbourne, Mornington/BellarinePrivate4.6428571429 out of 5 stars14
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Beveridge, Yan YeanPrivate/Resort4.3350383632 out of 5 stars75
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Bundoora, Melbourne, VICSemi-Private4.1734997029 out of 5 stars46
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Kew, Melbourne, VICPublic3.9943977591 out of 5 stars14
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Endeavour Hills, Mornington/BellarineSemi-Private3.9294117647 out of 5 stars14
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Melbourne, Melbourne, VICSemi-Private3.5742296919 out of 5 stars16
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Rowville, Melbourne, VICPrivate2.8823529412 out of 5 stars10
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Courses
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Courses Map
Courses
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Parkville, Melbourne, VICPublic
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Melbourne, Melbourne, VICSemi-Private
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Melbourne, Melbourne, VICPublic
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Kew, Melbourne, VICPublic3.9943977591 out of 5 stars14
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Fairfield, Melbourne, VICPublic3.5 out of 5 stars2
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Burnley, Melbourne, VICPublic3.5 out of 5 stars6
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Thornbury, Melbourne, VICMunicipal
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Spotswood, Melbourne, VICPublic
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Ascot Vale, Melbourne, VICPublic
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Alphington, Melbourne, VICPrivate
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East Kew, Melbourne, VICPrivate
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Kew East, Melbourne, VICPrivate
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Ivanhoe, Melbourne, VICPublic
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Maidstone, Melbourne, VICPrivate
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Altona North, Melbourne, VICPublic
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North Balwyn, Melbourne, VICPublic
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Glenroy, Melbourne, VICPrivate
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Malvern East, Melbourne, VICPublic3.0 out of 5 stars1
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East Malvern, Melbourne, VICPublic
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East Malvern, Melbourne, VICSemi-Private
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Bulleen, Melbourne, VICPrivate
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Burwood, Melbourne, VICPublic3.0 out of 5 stars1
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Brighton, Melbourne, VICPublic
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Bundoora, Melbourne, VICPublic
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Bundoora, Melbourne, VICSemi-Private
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Bundoora, Melbourne, VICSemi-Private4.1734997029 out of 5 stars46
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Broadmeadows, Melbourne, VIC
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Oakleigh, Melbourne, VICPublic
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Lower Plenty, Melbourne, VICPrivate
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Box Hill, Melbourne, VICPrivate
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Mt Waverley, Melbourne, VICPrivate
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Altona, Melbourne, VICPrivate
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South Oakleigh, Melbourne, VICPrivate5.0 out of 5 stars4
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Lower Plenty, Melbourne, VICPrivate
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Bentleigh East, Melbourne, VICPrivate5.0 out of 5 stars2
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South Oakleigh, Melbourne, VICPrivate
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Derrimut, Melbourne, VICSemi-Private4.0 out of 5 stars2
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South Oakleigh, Melbourne, VICPrivate
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Melbourne, Melbourne, VICSemi-Private3.5742296919 out of 5 stars16
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Cheltenham, Melbourne, VICPublic
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Laverton, Mornington/BellarineSemi-Private
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Black Rock, Melbourne, VICPrivate4.6666666667 out of 5 stars3
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Cheltenham, Melbourne, VICPrivate5.0 out of 5 stars3
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Cheltenham, Melbourne, VICSemi-Private
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Cheltenham, Melbourne, VICPrivate4.75 out of 5 stars4
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Black Rock, Melbourne, VICPrivate
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Sanctuary Lakes, Melbourne, VICPrivate/Resort2.7857142857 out of 5 stars4
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Cheltenham, Melbourne, VICPrivate
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Keilor North, Macedon Ranges, VICPublic4.0 out of 5 stars2
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Heatherton, Melbourne, VICPrivate
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Clayton South, Melbourne, VICPrivate4.6666666667 out of 5 stars3
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Vermont South, Melbourne, VICPublic
-
Vermont South, Melbourne, VICPublic
-
Glen Waverley, Melbourne, VICPublic
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Plenty, Melbourne, VICPublic
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Dingley, Melbourne, VICPublic
-
Dingley, Melbourne, VICPublic
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Ringwood, Melbourne, VICPublic
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Mordialloc, IsaacsPrivate5.0 out of 5 stars5
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Mulgrave, VictoriaPublic4.75 out of 5 stars4
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Craigieburn, Melbourne, VICPublic
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Craigieburn, Melbourne, VICPublic1.0 out of 5 stars1
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Dingley, Melbourne, VICPublic
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Keysborough, Melbourne, VICPrivate
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Yarrambat, Melbourne, VICPublic5.0 out of 5 stars2
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Heathmont, Melbourne, VICPublic
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Aspendale, Melbourne, VICPublic4.7058823529 out of 5 stars4
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Keysborough, Melbourne, VICPrivate4.0 out of 5 stars3
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Rowville, Melbourne, VICPublic
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Rowville, Melbourne, VICPrivate2.8823529412 out of 5 stars10
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Knoxfield, Melbourne, VICPublic/Resort
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Edithvale, Melbourne, VICPublic4.3333333333 out of 5 stars3
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Werribee, Melbourne, VICSemi-Private
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Croydon, Yarra Valley & DandenongsPublic
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Endeavour Hills, Mornington/BellarineSemi-Private3.9294117647 out of 5 stars14
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Yan Yean, Melbourne, VICPublic
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Dandenong, Mornington/BellarinePublic
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Endeavour Hills, Mornington/BellarinePublic
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Kilsyth, Yarra Valley & DandenongsPrivate4.0 out of 5 stars3
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Chirnside Park, Yarra Valley & DandenongsPrivate
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Sunbury, Melbourne, VICPublic4.25 out of 5 stars4
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Bonbeach, Melbourne, VICSemi-Private/Resort
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Chirnside Park, Yarra Valley & DandenongsPrivate4.9285714286 out of 5 stars5
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Bangholme, Melbourne, VICPrivate3.8 out of 5 stars5
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Yering, VictoriaPrivate
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Eynesbury, Melbourne, VICSemi-Private4.3055555556 out of 5 stars5
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Yering, VictoriaPrivate
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Melton, Melbourne, VICSemi-Private4.8970588235 out of 5 stars10
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Lilydale, CaseySemi-Private4.25 out of 5 stars4
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Yering, VictoriaPrivate
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Yering, VictoriaPrivate
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Olinda, Yarra Valley & DandenongsPublic
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Sandhurst, Melbourne, VICPrivate
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Yering, Yarra Valley & DandenongsPrivate
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Sandhurst, Melbourne, VICPrivate
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Yering, Yarra Valley & DandenongsPrivate
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Yering, Yarra Valley & DandenongsPrivate
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Beveridge, Yan YeanPrivate/Resort4.3350383632 out of 5 stars75
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Frankston, Melbourne, VICPrivate
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Frankston, Melbourne, VICPrivate5.0 out of 5 stars3
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