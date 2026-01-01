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Savannah
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Savannah Golf Courses

Golf Courses Near Savannah

Savannah Golf Resorts

  • The Club At Savannah Harbor
    Westin Savannah Harbor Golf Resort and Spa
    Savannah, Georgia
    The Westin Savannah Harbor Golf Resort, part of the Marriott Bonvoy brand of hotels, is a golf resort located on Hutchinson Island in the Savannah River on the Georgia-South Carolina border. There is a marina that allows boaters to stop off at the resort for dinner or golf. The resort is home to the 18-hole Club at Savannah Harbor, which features…

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