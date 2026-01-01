Home / Courses / World / USA / South Carolina

Hilton Head Island Golf Guide

Hilton Head Island Golf Courses

Golf Courses Near Hilton Head Island

Hilton Head Island Golf Resorts

  • Harbour Town - No. 18
    Sea Pines Resort
    Hilton Head Island, South Carolina
    Situated on the southernmost tip of Hilton Head Island, the legendary Sea Pines Resort offers five miles of beaches including a beach club, 21 clay tennis courts, 14 miles of bike and walking trails, horseback riding, Eco-Adventures, water sports and three golf courses. Pete Dye’s Harbour Town Golf Links, home to a PGA TOUR event, is the signature…
  • Port Royal GC
    Westin Hilton Head Island Resort and Spa
    Hilton Head Island, South Carolina
    Showcasing a prime stretch of Hilton Head Island's beachfront on the Atlantic Ocean, the Westin Hilton Head Island Resort & Spa markets "approachable" luxury. Guests will enjoy "farm & sea to table" dining at four distinct restaurants. Which do you prefer: One of three outdoor pools or the beach? Complimentary shuttles are available to the Port…

See Also

Travel Deals

Articles, Galleries & Videos

Now Reading
Search Near Me