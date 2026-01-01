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Bluffton Golf Guide

Bluffton Golf Courses

Golf Courses Near Bluffton

Bluffton Golf Resorts

  • Hole #8
    Montage Palmetto Bluff
    Bluffton, South Carolina
    Part resort, part residential community, Palmetto Bluff is a place where you can stay a night or a lifetime. Comprised of 20,000 acres in the South Carolina Lowcountry just off of Hilton Head Island, Palmetto Bluff features 4,000 homesites blending seamlessly with nature. The Montage Palmetto Bluff is a luxury resort that introduces guests to the…

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