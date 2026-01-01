Ramona Golf Guide
Ramona Golf Courses
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Ramona, CaliforniaPublic4.33646451791854
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Ramona, CaliforniaResort4.2845511043716
Golf Courses Near Ramona
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Lakeside, CaliforniaResort3.14285714297
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Poway, CaliforniaPublic4.5667466221050
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San Diego, CaliforniaPublic
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San Diego, CaliforniaPublic
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San Diego, CaliforniaPublic
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Escondido, CaliforniaPublic3.48138134181406
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Lakeside, CaliforniaPublic2.66666666673
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San Diego, CaliforniaPrivate5.01
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San Diego, CaliforniaResort1.3390092879154
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Escondido, CaliforniaPublic/Municipal3.78516271211634
Ramona Golf Resorts
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Ramona, CaliforniaSan Vicente Golf Resort in Ramona is nestled into the gently rolling hills 35 miles northeast of downtown San Diego. Both the 6,633-yard course and 28-room lodge have been recently remodeled. Every room offers a comfy bed, small fridge and a large patio or balcony overlooking the pleasant course designed by Ted Robinson Sr. Live music on weekends…
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