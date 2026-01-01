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Ramona Golf Resorts

  • San Vicente Golf Resort: #3
    San Vicente Golf Resort
    Ramona, California
    San Vicente Golf Resort in Ramona is nestled into the gently rolling hills 35 miles northeast of downtown San Diego. Both the 6,633-yard course and 28-room lodge have been recently remodeled. Every room offers a comfy bed, small fridge and a large patio or balcony overlooking the pleasant course designed by Ted Robinson Sr. Live music on weekends…

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