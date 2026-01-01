East Lothian Golf Guide
East Lothian Golf Courses
-
Dirleton, East LothianPrivate
-
Dirleton, East LothianPrivate
-
Gifford, East Lothian3.579131652772
-
Aberlady, East LothianPrivate/Resort4.926050420238
-
Dunbar, East LothianPrivate4.66666666673
-
Gifford, East LothianSemi-Private4.813242844796
-
North Berwick, East Lothian4.586206896629
-
Gullane, East LothianPrivate4.28571428577
-
Gullane, East LothianPrivate4.937659846561
-
Gullane, East LothianPrivate4.8543417367106
-
Haddington, East Lothian4.1456582633197
-
Aberlady, East LothianPrivate4.52
-
Longniddry, East LothianPrivate4.879432624148
-
Aberlady, East Lothian
-
Gullane, East LothianPrivate1.01
-
Musselburgh, East Lothian4.349376114141
-
Musselburgh, East LothianPublic3.02
-
Prestonpans, East LothianPrivate4.4930120985164
-
North Berwick, East LothianPublic5.023
-
North Berwick, East LothianPublic
-
Dirleton, North BerwickPrivate/Resort4.03
-
Dunbar, East Lothian
Golf Courses Near East Lothian
-
Edinburgh, Edinburgh CityMunicipal3.33333333333
-
Gorebridge, MidlothianMunicipal
-
Dalkeith, MidlothianPrivate4.6403069825110
-
Edinburgh, Edinburgh CityPublic3.65
-
Elie, FifePrivate4.868347338911
-
Elie, Fife4.78571428579
-
Edinburgh, Edinburgh City4.735294117613
-
Edinburgh, Edinburgh City
-
Lasswade, MidlothianSemi-Private3.480392156913
-
Bonnyrigg, Midlothian4.080645161362
See Also
-
9 courses | 618 reviews
-
24 courses | 673 reviews
-
10 courses | 428 reviews
-
22 courses | 1189 reviews
-
15 courses | 1422 reviews
Travel Deals
-
Travel OffersEast Lothian , ScotlandFROM $417 (USD)
-
Travel OffersEdinburgh, County DonegalFROM $347 (USD)
-
Travel OffersEdinburgh, ScotlandFROM $577 (USD)
-
Travel OffersEdinburgh, ScotlandFROM $387 (USD)