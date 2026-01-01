Burlington Golf Guide
Burlington Golf Courses
Golf Courses Near Burlington
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Waterford, WisconsinSemi-Private4.2115616067516
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal4.242105263295
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal3.038461538593
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Kansasville, WisconsinPublic/Municipal4.242105263295
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Lake Geneva, WisconsinResort4.3230587546280
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East Troy, WisconsinResort4.0423351159113
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Lake Geneva, WisconsinPublic4.631578947419
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East Troy, WisconsinResort4.0423351159113
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Lake Geneva, WisconsinResort5.03
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Lake Geneva, WisconsinResort4.8612499807416
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