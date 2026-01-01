Hallandale Golf Guide
Hallandale Golf Courses
Golf Courses Near Hallandale
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Aventura, FloridaResort4.33333333336
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Hollywood, FloridaResort3.1538320834795
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Aventura, FloridaResort4.85714285717
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Hollywood, FloridaPublic2.3592581723391
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Hollywood, FloridaPublic3.09296578021084
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Hollywood, FloridaPublic3.13657900631576
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North Miami Beach, FloridaPublic/Municipal3.2980131981552
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Hollywood, FloridaSemi-Private3.56796422992081
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Miami Beach, FloridaPrivate0.00
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Pembroke Pines, FloridaPrivate4.5181061073915
Hallandale Driving Ranges
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