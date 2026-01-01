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Miami Lakes Golf Guide

Miami Lakes Golf Courses

Golf Courses Near Miami Lakes

Miami Lakes Golf Resorts

  • The Senator Course at Shula's GC: #3
    Shula's Hotel & Golf Club
    Miami Lakes, Florida
    Located in the bustling Miami Lakes neighborhood, Shula's Hotel & Golf Club is a long-standing South Florida destination for visiting golfers, named for the legendary Miami Dolphins football coach. The on-site Shula's Steakhouse has been a destination for years, and the Senator Course at Shula's Golf Club is a convenient place to play.

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