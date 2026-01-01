Miami Lakes Golf Guide
Miami Lakes Golf Courses
Golf Courses Near Miami Lakes
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Miami, FloridaPublic2.9919424256270
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Miami, FloridaPublic2.6170146807395
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Pembroke Pines, FloridaResort
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Pembroke Pines, FloridaSemi-Private3.84294497371477
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Pembroke Pines, FloridaResort
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Miami, FloridaResort4.5630252101119
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Pembroke Pines, FloridaResort
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Pembroke Pines, FloridaPrivate4.5181061073915
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Miami, FloridaResort4.5371472018416
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Pembroke Pines, FloridaPrivate5.01
Miami Lakes Golf Resorts
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Miami Lakes, FloridaLocated in the bustling Miami Lakes neighborhood, Shula's Hotel & Golf Club is a long-standing South Florida destination for visiting golfers, named for the legendary Miami Dolphins football coach. The on-site Shula's Steakhouse has been a destination for years, and the Senator Course at Shula's Golf Club is a convenient place to play.
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