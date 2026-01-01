Pebble Beach, California

Pebble Beach Resorts® celebrated its 100th anniversary in 2019. Golfers can stay at The Lodge at Pebble Beach™, The Inn at Spanish Bay™, Casa Palmero® or the new Fairway One cottages at The Lodge. The resort is home to multiple restaurants, including the legendary Tap Room inside The Lodge and Sticks® (where a bagpiper plays at dusk every night);…