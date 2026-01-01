South Lanarkshire Golf Guide
South Lanarkshire Golf Courses
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Biggar, South Lanarkshire3.03
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Bothwell, South LanarkshirePrivate4.58
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East Kilbride, ScotlandPublic
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Chapelton, South LanarkshirePublic5.01
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Uddingston, South Lanarkshire
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Cambuslang, South Lanarkshire4.01
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Carluke, South LanarkshireSemi-Private4.5445199356115
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Carnwath, South Lanarkshire4.7451955099112
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Rutherglen, South LanarkshirePrivate
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Rigside, South Lanarkshire
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Nerston, South LanarkshirePrivate4.7107512371142
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Ferniegair, South LanarkshireSemi-Private4.73774509827
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Lesmahagow, South Lanarkshire3.02
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Cambuslang, South Lanarkshire4.165882352938
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Lanark, South Lanarkshire4.269394714473
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Lanark, South Lanarkshire
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East Kilbride, South LanarkshireMunicipal3.83333333336
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Larkhall, South Lanarkshire4.02
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Leadhills, South LanarkshireSemi-Private5.01
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East Kilbride, South LanarkshireSemi-Private
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Strathaven, South Lanarkshire
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Hamilton, South LanarkshireMunicipal4.254
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East Kilbride, South LanarkshirePrivate2.66666666676
Golf Courses Near South Lanarkshire
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Wishaw, North Lanarkshire4.2461334369129
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Motherwell, North LanarkshireResort/Semi-Private3.870182555840
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Motherwell, North Lanarkshire
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Orbiston, North Lanarkshire4.096774193531
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Motherwell, North LanarkshireSemi-Private2.7111019821120
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Shotts, North Lanarkshire4.3194587777118
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Coatbridge, North LanarkshirePrivate4.770614568138
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Plains, North Lanarkshire
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Airdrie, North LanarkshirePrivate3.247432306362
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Coatbridge, North LanarkshireMunicipal2.966666666721
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