Devon Golf Guide
Devon Golf Courses
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Axmouth, East DevonSemi-Private4.1948332106127
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Bigbury-on-Sea, South HamsSemi-Private/Resort
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Plympton, PlymouthSemi-Private2.52
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Plympton, PlymouthSemi-Private4.52
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North Bovey, Newton AbbotResort4.061403508822
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Bovey Tracey, TeignbridgeSemi-Private4.333333333312
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Plymouth, South West EnglandPublic
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Chulmleigh, North DevonSemi-Private
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Churston Ferrers, TorbaySemi-Private4.095238095221
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Ipplepen, TeignbridgeSemi-Private4.144401133992
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Blackhawton, South HamsResort/Semi-Private4.549019607818
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Blackhawton, South HamsResort/Semi-Private4.545454545517
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Ivybridge, South HamsResort
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Crediton, Mid DevonSemi-Private4.410364145728
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Budleigh Salterton, East DevonSemi-Private4.910
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Colebrook, Mid DevonResort4.5976298212124
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Countess Wear, ExeterPrivate4.3625
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Exminster, ExeterSemi-Private4.116946778789
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Tedburn St. Mary, ExeterResort2.4449223085121
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Torrington, TorridgePrivate
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Clovelly, TorridgeSemi-Private
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Holsworthy, TorridgeSemi-Private4.120588235358
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Honiton, East DevonSemi-Private4.559290382878
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Ilfracombe, North DevonSemi-Private4.661176470631
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Umberleigh, ChittlehamptonSemi-Private
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Exeter, ExeterMunicipal
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Sidmouth, East DevonPublic
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Starcross, TeignbridgePublic4.33333333332
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Okehampton, West DevonSemi-Private4.400122549103
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Upottery, East DevonSemi-Private
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Barnstaple, North DevonSemi-Private4.632352941222
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Barnstaple, North DevonSemi-Private3.02
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Bideford, TorridgeSemi-Private5.02
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Bideford, TorridgeSemi-Private
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Braunton, North DevonPrivate
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Braunton, North DevonPrivate
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Shaldon, TeignmouthMunicipal
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Sidmouth, East DevonSemi-Private4.3951496388119
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Plymstock, PlymouthSemi-Private4.816608996576
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Newton Abbot, TeignbridgeSemi-Private4.857142857113
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Tavistock, West DevonPrivate4.647338935634
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Christow, ExeterResort4.276497695932
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Teignmouth, TeignmouthSemi-Private4.307692307739
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Okehampton, West DevonResort
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Okehampton, West DevonResort
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Okehampton, West DevonResort
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Okehampton, West DevonResort
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Okehampton, West DevonResort
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Okehampton, West DevonResort
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Okehampton, West DevonResort
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Umberleigh, North DevonResort3.325581395343
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Kingsbridge, South HamsSemi-Private
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Kingsbridge, South HamsResort
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Tiverton, Mid DevonSemi-Private4.02
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St Marychurch, TorbayPrivate4.288888888945
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Dawlish, TeignbridgeSemi-Private3.739895958462
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Down St Mary, Mid DevonSemi-Private
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Sparkwell, South HamsResort4.16666666672
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Tiverton, Mid DevonSemi-Private
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Woodbury, East DevonResort
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Woodbury, East DevonResort4.235294117615
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Woolacombe, North DevonSemi-Private
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Wrangaton, South HamsSemi-Private4.58
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Yelverton, West DevonPrivate
Golf Courses Near Devon
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Launceston, CornwallPrivate4.7740641711108
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St. Mellion, SaltashResort
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St. Mellion, SaltashSemi-Private/Resort5.013
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Saltash, CornwallSemi-Private4.14285714297
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St. Mellion, SaltashResort4.84313725498
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Launceston, CornwallResort3.837148652637
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Portwrinkle, SheviockResort4.591893473884
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Oake, Taunton DeaneSemi-Private4.01
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Looe, CornwallSemi-Private5.02
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Bishop's Lydeard, Somerset West & TauntonPublic