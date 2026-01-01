Midlothian Golf Guide
Midlothian Golf Courses
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Bonnyrigg, Midlothian4.080645161362
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Kirknewton, MidlothianResort4.5841924399147
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Kirknewton, MidlothianResort4.5556840714139
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Penicuik, Midlothian4.8590403903106
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Newbridge, MidlothianSemi-Private4.891666666741
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Lasswade, MidlothianSemi-Private3.480392156913
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Dalkeith, MidlothianPrivate4.6403069825110
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Gorebridge, MidlothianMunicipal
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Rosewell, MidlothianPrivate
Golf Courses Near Midlothian
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Edinburgh, Edinburgh CitySemi-Private4.42287581766
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Edinburgh, Edinburgh CityMunicipal4.01
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Edinburgh, Edinburgh CitySemi-Private4.1888888889101
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Edinburgh, Edinburgh CitySemi-Private4.01
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Edinburgh, Edinburgh CityMunicipal4.011
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Edinburgh, Edinburgh CitySemi-Private4.538915237160
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Edinburgh, Edinburgh City4.455828485246
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Edinburgh, Edinburgh City
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Edinburgh, Edinburgh City3.949690402561
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Edinburgh, Edinburgh City4.333333333312
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