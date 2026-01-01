Scottish Borders Golf Guide
Scottish Borders Golf Courses
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Duns, Berwickshire4.756862745195
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Eyemouth, BerwickshireSemi-Private4.5654287139154
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Galashiels, SelkirkshirePublic4.432072829114
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Hawick, RoxburghshireSemi-Private4.682539682519
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Innerleithen, Peebles-shire4.456327985745
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Jedburgh, Roxburghshire4.279411764742
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Kelso, Roxburghshire3.45
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Lauder, Berwickshire
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Jedburgh, Roxburghshire4.134803921637
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Lilliesleaf, RoxburghshireSemi-Private3.01
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Cardrona, Peebles-shireResort4.4505513917210
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Melrose, Roxburghshire4.177777777811
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Hawick, Roxburghshire3.748684839851
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Newcastleton, Roxburghshire
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Peebles, Peebles-shireSemi-Private4.7988268812105
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Kelso, RoxburghshireResort4.7982000692139
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Selkirk, Selkirkshire3.01
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Melrose, Roxburghshire4.542857142935
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Coldstream, Berwickshire4.6354978355101
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Galashiels, SelkirkshirePrivate4.156862745133
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West Linton, Peebles-shireSemi-Private4.544915640749
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Ashkirk, SelkirkshirePublic4.591081593942
Golf Courses Near Scottish Borders
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Gifford, East Lothian3.579131652772
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Gorebridge, MidlothianMunicipal
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Gifford, East LothianSemi-Private4.813242844796
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Rosewell, MidlothianPrivate
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Dalkeith, MidlothianPrivate4.6403069825110
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Bonnyrigg, Midlothian4.080645161362
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Edinburgh, Edinburgh City
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Penicuik, Midlothian4.8590403903106
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Lasswade, MidlothianSemi-Private3.480392156913
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Haddington, East Lothian4.1456582633197
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