Coral Gables Golf Guide
Coral Gables Golf Courses
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Coral Gables, FloridaPrivate5.01
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Coral Gables, FloridaMunicipal3.14285714297
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Coral Gables, FloridaPrivate0.00
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Coral Gables, FloridaResort4.2959444302930
Golf Courses Near Coral Gables
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Miami, FloridaPublic3.71050097881248
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Miami, FloridaPublic3.3313026951223
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Miami Springs, FloridaMunicipal3.54924695191390
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Miami, FloridaPublic3.1010435357413
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Key Biscayne, FloridaPublic3.4711656957476
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Miami, FloridaPublic3.0407695658617
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Miami, FloridaResort4.5681580663478
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Miami, FloridaResort4.5630252101119
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Miami, FloridaResort4.3148072261240
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Miami, FloridaResort4.3148072261240
Coral Gables Golf Resorts
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Coral Gables, FloridaOne of America's great old-line hotels, The Biltmore harkens back to a bygone era of excellent lodgings, service and dining without feeling old-fashioned. The golf course, restored in accordance with Donald Ross' original design in 2018 by Brian Silva, has never looked better. The Biltmore's Coral Gables location puts it just minutes from greater…
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