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Coral Gables Golf Courses

Golf Courses Near Coral Gables

Coral Gables Golf Resorts

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    Biltmore Hotel Miami Coral Gables
    Coral Gables, Florida
    One of America's great old-line hotels, The Biltmore harkens back to a bygone era of excellent lodgings, service and dining without feeling old-fashioned. The golf course, restored in accordance with Donald Ross' original design in 2018 by Brian Silva, has never looked better. The Biltmore's Coral Gables location puts it just minutes from greater…

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