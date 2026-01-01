San Diego
San Diego, California
Overview
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About San DiegoPerfect climate, great coastline and a city full of terrific restaurants, attractions and 70 miles of beaches -- what's not to like. The San Diego area boasts more than 90 golf courses, laid out among seaside settings, desert mountains or inland valleys. It is best known for the pair of great municipal courses at Torrey Pines, located in La Jolla just north of the city perched on the bluffs of Torrey Pines State Park.
Host of the PGA Tour's Farmers Insurance Open, the South Course at Torrey Pines was also the site of Tiger Woods' epic 2008 U.S. Open playoff victory over Rocco Mediate. But it's hardly the only offering. Many say that Maderas doesn't take a back seat to any course when it comes to spectacular views, and Barona Creek, which sits on an Indian reservation, is one of the best casino courses in the United States.
There are also several resorts on the ocean, including the famous La Costa Resort & Spa in Carlsbad, where many of the major golf equipment manufacturers are also headquartered. And if you go to San Diego to play golf, be sure to visit some of the other sights as well, including its world famous zoo, Sea World and the Gaslamp District, where you will find scores of world-class restaurants, shops and cultural activities.
SEE THE LIST: Top 10 golf courses to play in San Diego
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Carved by time between some of the oldest and newest mountain ranges in North America lies La Quinta Resort & PGA WEST, a world famous golf resort just minutes from Palm Springs and Palm Desert, California. Challenge your game on 90 holes of championship golf designed by three golf legends.
Top Rated Golf Courses in San Diego AreaCourses with the highest golfer ratings (minimum 10 reviews to qualify)
Browse Golf Packages
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San Diego, CaliforniaPublic4.6565153287 out of 5 stars503
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El Cajon, CaliforniaResort4.5786250368 out of 5 stars446
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Poway, CaliforniaPublic4.5499398993 out of 5 stars1051
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La Jolla, CaliforniaPublic/Municipal4.5 out of 5 stars34
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San Diego, CaliforniaPublic4.4382105783 out of 5 stars230
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Carlsbad, CaliforniaResort4.4159376571 out of 5 stars213
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Jamul, CaliforniaSemi-Private
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Solana Beach, CaliforniaPublic4.3634329001 out of 5 stars569
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Courses
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Courses Map
Courses
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San Diego, CaliforniaPublic/Municipal3.6774193548 out of 5 stars31
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San Diego, CaliforniaPublic/Municipal3.6774193548 out of 5 stars31
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Coronado, CaliforniaPublic/Municipal2.4102564103 out of 5 stars27
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San Diego, CaliforniaMilitary
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San Diego, CaliforniaMilitary4.3333333333 out of 5 stars6
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San Diego, CaliforniaResort3.1408444305 out of 5 stars1693
-
San Diego, CaliforniaPublic4.4382105783 out of 5 stars230
-
San Diego, CaliforniaPublic3.0 out of 5 stars1
-
San Diego, CaliforniaResort2.65 out of 5 stars20
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San Diego, CaliforniaPublic4.6565153287 out of 5 stars503
-
National City, CaliforniaPublic3.670139549 out of 5 stars292
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San Diego, CaliforniaPublic3.1353689586 out of 5 stars560
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San Diego, CaliforniaMilitary3.9527272727 out of 5 stars275
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San Diego, CaliforniaResort1.0 out of 5 stars2
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San Diego, CaliforniaPublic/Municipal3.7777777778 out of 5 stars9
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San Diego, CaliforniaMilitary1.9652585867 out of 5 stars300
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Bonita, CaliforniaPublic2.6221935599 out of 5 stars1045
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Chula Vista, CaliforniaPrivate5.0 out of 5 stars2
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San Diego, CaliforniaPublic3.5627496686 out of 5 stars996
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San Diego, CaliforniaPublic
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La Jolla, CaliforniaPrivate
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La Jolla, CaliforniaPrivate
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San Diego, CaliforniaMilitary3.7833333333 out of 5 stars120
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Santee, CaliforniaResort/Public3.0410364146 out of 5 stars1948
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Chula Vista, CaliforniaPublic3.6846308261 out of 5 stars722
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La Jolla, CaliforniaPublic/Municipal2.7731092437 out of 5 stars44
-
El Cajon, CaliforniaPublic3.5993489045 out of 5 stars1276
-
La Jolla, CaliforniaPublic/Municipal4.5 out of 5 stars34
-
Jamul, CaliforniaSemi-Private
-
Jamul, CaliforniaSemi-Private
-
San Diego, CaliforniaPrivate/Resort4.5555555556 out of 5 stars9
-
Jamul, CaliforniaSemi-Private
-
San Diego, CaliforniaPrivate
-
El Cajon, CaliforniaResort4.5786250368 out of 5 stars446
-
Lakeside, CaliforniaPublic2.6666666667 out of 5 stars3
-
El Cajon, CaliforniaResort4.3334307434 out of 5 stars700
-
El Cajon, CaliforniaResort4.1850131309 out of 5 stars762
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Tijuana, Baja CaliforniaPublic
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Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate
-
Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate
-
Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate
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Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate
-
Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate5.0 out of 5 stars4
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Ensenada, Baja CaliforniaResort1.2857142857 out of 5 stars3
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Rancho Santa Fe, CaliforniaResort
-
Rancho Santa Fe, CaliforniaResort
-
San Diego, CaliforniaPrivate4.3333333333 out of 5 stars3
-
Rancho Santa Fe, CaliforniaResort
-
Solana Beach, CaliforniaPrivate
-
Solana Beach, CaliforniaPublic4.3634329001 out of 5 stars569
-
San Diego, CaliforniaPrivate3.6666666667 out of 5 stars3
-
Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate
-
San Diego, CaliforniaPrivate5.0 out of 5 stars2
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San Diego, CaliforniaResort1.3390092879 out of 5 stars154
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San Diego, CaliforniaPrivate
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San Diego, CaliforniaPublic
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Lakeside, CaliforniaResort3.1428571429 out of 5 stars7
-
San Diego, CaliforniaPublic
-
San Diego, CaliforniaPublic
-
Poway, CaliforniaPublic4.5499398993 out of 5 stars1051
-
Rancho Santa Fe, CaliforniaPrivate
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Ramona, CaliforniaPublic4.3379639412 out of 5 stars1856
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Encinitas, CaliforniaPublic3.3076923077 out of 5 stars39
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Escondido, CaliforniaPublic/Municipal3.750418045 out of 5 stars1642
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Carlsbad, CaliforniaResort
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Carlsbad, CaliforniaResort4.4159376571 out of 5 stars213
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Carlsbad, CaliforniaResort
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San Marcos, CaliforniaResort4.2877603377 out of 5 stars793
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Lake San Marcos, CaliforniaSemi-Private/Resort3.5836262258 out of 5 stars1085
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Ramona, CaliforniaResort4.3019634747 out of 5 stars721
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Escondido, CaliforniaPublic3.4930234986 out of 5 stars1410
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