Cumbria Golf Guide
Cumbria Golf Courses
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Alston, EdenSemi-Private4.16666666673
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Appleby-in-Westmorland, EdenSemi-Private4.6340954987112
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Hawcoat, Barrow-in-FurnessSemi-Private4.777310924419
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Kendal, South LakelandPublic
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Aspatria, AllerdalePublic
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Aglionby, CarlisleSemi-Private
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Kendal, South LakelandSemi-Private/Resort4.599492627268
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Casterton, South LakelandSemi-Private4.446778711540
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Casterton, South LakelandSemi-Private
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Embleton, AllerdaleSemi-Private4.559118778481
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Dalston, CarlislePublic
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Workington, AllerdalePublic
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Askham in Furness, Barrow-in-FurnessSemi-Private4.514705882418
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Broughton in Furness, Broughton WestPrivate
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Crosby on Eden, Stanwix RuralSemi-Private4.7742337706122
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Crosby on Eden, Stanwix RuralSemi-Private4.557189542527
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Ravenglass, MuncasterPublic
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Barrow, Barrow-in-FurnessSemi-Private4.603773584953
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Grange-over-Sands, South LakelandSemi-Private4.483660130742
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Grange-over-Sands, South LakelandPrivate3.295034377472
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Kendal, South LakelandSemi-Private4.43367588121
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Keswick, AllerdaleSemi-Private4.2081906837129
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Barbon, South LakelandSemi-Private4.7287581699109
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Grange-Over-Sands, South LakelandPublic
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Maryport, AllerdaleSemi-Private4.27777777787
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Penrith, EdenSemi-Private4.7260835913113
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Penrith, EdenPublic
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Ravenstonedale, EdenSemi-Private
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Seascale, CopelandSemi-Private4.751690920362
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Millthrop, South LakelandSemi-Private4.485754856682
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Silecroft, WhichamSemi-Private
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Silloth, AllerdaleSemi-Private5.012
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St. Bees, CopelandSemi-Private
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Carlisle, CarlisleMunicipal4.054179566650
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Carlisle, CarlislePublic
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Ulverston, South LakelandSemi-Private4.96878751569
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Whitehaven, CopelandSemi-Private
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Cleabarrow, WindermereSemi-Private4.951557093438
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Workington, AllerdaleSemi-Private3.884615384626
Golf Courses Near Cumbria
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Silverdale, LancasterPrivate4.475481759109
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Morecambe, LancasterPrivate4.684126984129
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Brampton, City of CarlislePrivate4.770308123218
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Bentham, CravenPrivate4.7131433866218
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Southerness, Dumfries and Galloway4.88235294123
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Southerness, Dumfries and GallowayPublic
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Sandyhills, Dumfries and GallowaySemi-Private4.311111111145
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Settle, CravenSemi-Private