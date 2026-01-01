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Henderson Golf Guide

Henderson Golf Courses

Golf Courses Near Henderson

Henderson Golf Resorts

  • Reflection Bay GC
    Lake Las Vegas
    Henderson, Nevada
    Since the 2014 reopening of Reflection Bay golf course, this Henderson hotspot 20 miles from the Strip is an option for golfers. Original architect Jack Nicklaus returned to tweak a few things, removing bunkers and reshaping or moving others. The seventh green -- one of 18 now covered with T1 bentgrass -- was also extended closer to the edge of…

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