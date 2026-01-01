Henderson Golf Guide
Henderson Golf Courses
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Henderson, NevadaPublic4.24608130572834
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Henderson, NevadaSemi-Private4.20642618381263
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Henderson, NevadaPrivate4.16666666676
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Henderson, NevadaPublic/Resort4.2698685925271
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Henderson, NevadaPublic4.2741597216881
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Henderson, NevadaPublic3.93943994631150
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Henderson, NevadaResort4.0352941176178
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Henderson, NevadaPrivate5.02
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Henderson, NevadaPublic3.5397804421168
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Henderson, NevadaPublic/Municipal3.26368483831546
Golf Courses Near Henderson
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Las Vegas, NevadaPrivate5.01
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Las Vegas, NevadaSemi-Private3.58720954012421
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Boulder City, NevadaPublic4.54575163434
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Las Vegas, NevadaPublic3.62063150441267
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Las Vegas, NevadaResort3.0070066488818
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Las Vegas, NevadaPublic3.195402298987
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Las Vegas, NevadaResort4.41994410731428
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Boulder City, NevadaPublic4.53105750221388
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Las Vegas, NevadaPrivate4.958333333313
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Boulder City, NevadaPublic4.53105750221388
Henderson Golf Resorts
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Henderson, NevadaSince the 2014 reopening of Reflection Bay golf course, this Henderson hotspot 20 miles from the Strip is an option for golfers. Original architect Jack Nicklaus returned to tweak a few things, removing bunkers and reshaping or moving others. The seventh green -- one of 18 now covered with T1 bentgrass -- was also extended closer to the edge of…
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