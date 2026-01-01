Central America and the Caribbean Golf Guide
Featured Central America and the Caribbean Destinations
Courses: 23
Reviews: 591
With nearly two dozen golf courses, many on the Caribbean Sea, combined with terrific resorts, culture, nightlife and warm weather year-round, Puerto Rico can be an ideal golf vacation, especially for Americans and Canadians in the eastern half of North America.
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33 courses | 1105 reviews
Spotlight
Featured CoursesTop Rated CoursesRecently Reviewed Courses
Featured Courses
Dorado, Dorado
Resort
4.1923076923
26
Rio Hato, Coclé
Resort/Private
2.6666666667
9
Top Rated Courses
Punta Cana , La Altagracia
Resort
4.9102232088
65
Rio Grande, Rio Grande
Resort
4.8452941176
118
La Romana, San Pedro de Macorís
Resort
4.8302247728
45
Rio Grande, Rio Grande
Resort
4.7582417582
14
La Romana, La Romana
Resort
4.7513368984
19
Bayamon, Bayamon
Public/Municipal
4.7142857143
12
Punta Cana, La Altagracia
Resort
Punta Cana, La Altagracia
Resort
Punta Cana, La Altagracia
Resort
Recently Reviewed Courses
Oranjestad, Aruba
Resort
3.2295305002
90
Aruba
Resort & Real Estate Development
4.2780398323
207
Punta Cana, La Altagracia Province
Resort/Private
4.2181329798
288
Punta Cana , La Altagracia
Resort
3.9673046252
235
Bavaro Beach, La Altagracia
Private
4.6476190476
12
Rio Grande, Rio Grande
Resort
4.8452941176
118
Rio Grande, Rio Grande
Resort
3.6648284314
86
Rio Grande, Rio Grande
Resort
3.8787144228
177
La Romana, La Romana
Resort
4.7513368984
19
Ponce, Ponce
Resort
1.8888888889
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Central America and the Caribbean Golf Courses By Location
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3 courses | 4 reviews
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14 courses | 97 reviews
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