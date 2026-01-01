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Central America and the Caribbean Golf Guide

Central America and the Caribbean By The Numbers

202 courses | 3207 reviews

Central America and the Caribbean Review Stats

Average Rating

4.0
4.0
Total 3207 Reviews

Rating Breakdown

Reviews
4-5 Stars
73
3-4 Stars
25
2-3 Stars
11
1-2 Stars
4
N/A
83
Avg. Course Layout
4.3
Avg. Off-Course Amenities
3.8
Avg. Value for the Money
3.8
Avg. Pace of Play
4.4
Avg. Staff Friendliness
4.3
Avg. Course Conditions
3.8

Featured Central America and the Caribbean Destinations

puertorico.jpg
Puerto Rico
Courses: 23
Reviews: 591
With nearly two dozen golf courses, many on the Caribbean Sea, combined with terrific resorts, culture, nightlife and warm weather year-round, Puerto Rico can be an ideal golf vacation, especially for Americans and Canadians in the eastern half of North America.
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Spotlight

Featured Courses Top Rated Courses
Top Rated Courses
Cap Cana - Punta Espada
View Tee Times
Cap Cana - Punta Espada
Punta Cana , La Altagracia
Resort
4.9102232088
65
Write Review
Bahia Beach Resort & GC
View Tee Times
Bahia Beach Resort & Golf Club
Rio Grande, Rio Grande
Resort
4.8452941176
118
Write Review
Ocean's 4 Golf
View Tee Times
PGA Ocean's 4 Golf
La Romana, San Pedro de Macorís
Resort
4.8302247728
45
Write Review
Grand Reserve Puerto Rico
Grand Reserve Golf Club - The Championship Course
Rio Grande, Rio Grande
Resort
4.7582417582
14
Write Review
La Estancia GC: #5
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La Estancia Golf Course
La Romana, La Romana
Resort
4.7513368984
19
Write Review
TPC Dorado Beach - East: #4
TPC Dorado Beach - East Course
Dorado, Dorado
Resort
4.7414965986
23
Write Review
Rio Bayamon GC
Rio Bayamon Golf Course
Bayamon, Bayamon
Public/Municipal
4.7142857143
12
Write Review
Puntacana Resort & Club - La Cana Club
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Puntacana Resort & Club - La Cana Club - Hacienda Course
Punta Cana, La Altagracia
Resort
4.6497890856
300
Write Review
Puntacana Resort & Club - La Cana Club
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Puntacana Resort & Club - La Cana Club - Arrecife Course
Punta Cana, La Altagracia
Resort
4.6497890856
300
Write Review
Puntacana Resort & Club - La Cana Club
View Tee Times
Puntacana Resort & Club - La Cana Club - Tortuga Course
Punta Cana, La Altagracia
Resort
4.6497890856
300
Write Review
Recently Reviewed Courses
Recently Reviewed Courses
Links at Divi Aruba
View Tee Times
The Links at Divi Aruba
Oranjestad, Aruba
Resort
3.2295305002
90
Write Review
Tierra del Sol Resort & Golf
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Tierra del Sol Resort & Golf
Aruba
Resort & Real Estate Development
4.2780398323
207
Write Review
Hard Rock Golf Club at Cana Bay
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Hard Rock Golf Club at Cana Bay
Punta Cana, La Altagracia Province
Resort/Private
4.2181329798
288
Write Review
Punta Blanca Golf & Beach Club
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Punta Blanca Golf & Beach Club
Punta Cana , La Altagracia
Resort
3.9673046252
235
Write Review
Cocotal GC
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Cocotal Golf & Country Club
Bavaro Beach, La Altagracia
Private
4.6476190476
12
Write Review
Bahia Beach Resort & GC
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Bahia Beach Resort & Golf Club
Rio Grande, Rio Grande
Resort
4.8452941176
118
Write Review
The Wyndham Rio Mar Beach Resort - River Course's 7th hole
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The Wyndham Rio Mar Beach Resort - River Course
Rio Grande, Rio Grande
Resort
3.6648284314
86
Write Review
The Wyndham Rio Mar Beach Resort - Ocean Course
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The Wyndham Rio Mar Beach Resort - Ocean Course
Rio Grande, Rio Grande
Resort
3.8787144228
177
Write Review
La Estancia GC: #5
View Tee Times
La Estancia Golf Course
La Romana, La Romana
Resort
4.7513368984
19
Write Review
Costa Caribe GCC
Costa Caribe Golf & Country Club - Front Nine
Ponce, Ponce
Resort
1.8888888889
8
Write Review

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