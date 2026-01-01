Merseyside Golf Guide
Merseyside Golf Courses
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Aintree, SeftonSemi-Private3.676470588214
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Mossley Hill, LiverpoolMunicipal3.284313725552
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Mossley Hill, LiverpoolMunicipal3.284313725552
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Southport, SeftonMunicipal3.541666666726
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Birkenhead, WirralMunicipal3.958073068842
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Birkenhead, WirralMunicipal
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Rainford, St HelensPublic4.2904678562270
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Wallasey, WirralPrivate4.0664359862104
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Rainhill, St HelensSemi-Private
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Litherlan, SeftonSemi-Private3.135416666718
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Huyton, KnowsleyMunicipal3.5006987097246
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Bebington, WirralMunicipal2.25
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Bromborough, WirralPrivate4.367647058810
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Caldy, WirralPrivate
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Gateacre, LiverpoolPrivate
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Eastham, WirralPrivate4.126436781687
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Formby, SeftonPublic
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Freshfield, SeftonResort
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Southport, SeftonResort3.849206349231
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Southport, SeftonResort4.08123249326
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Formby, SeftonPrivate
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St. Helens, St. HelensPrivate2.52
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Newton-le-Willows, St HelensPrivate4.372266214283
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Southport, SeftonPrivate4.77777777787
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Gayton, WirralPrivate3.810
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Hillside, SouthportSemi-Private4.66666666673
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St Helens, St HelensSemi-Private4.526315789519
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Hoylake, WirralMunicipal2.66666666673
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Huyton, KnowsleyPrivate4.01
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Kirkby, KnowsleySemi-Private4.01
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Moreton, WirralPrivate4.217391304323
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Gateacre, LiverpoolSemi-Private4.428571428642
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Widnes, HaltonSemi-Private3.212121212133
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Moreton, WirralPublic3.02
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Prenton, WirralPrivate4.203389830559
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Southport, SeftonResort
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Hoylake, WirralPrivate
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St Helens, St HelensMunicipal3.539251336955
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Ainsdale, SeftonPrivate
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Southport, SeftonPrivate4.52
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Liverpool, LiverpoolPublic
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Blundellsands, SeftonPrivate5.02
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Wallasey, WirralPrivate4.03
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Wallasey, WirralMunicipal3.803921568614
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West Derby, LiverpoolPrivate3.8908458732114
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Prenton, WirralSemi-Private4.0479716362111
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Woolton, LiverpoolSemi-Private3.370702826622
Golf Courses Near Merseyside
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Little Sutton, Cheshire West and ChesterMunicipal3.2244956951157
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Bickerstaffe, West LancashirePublic4.0454498873126
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Widnes, HaltonPrivate4.2474220846178
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Holywell, FlintshirePublic
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Runcorn, HaltonSemi-Private4.4285714286119
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Flint, FlintshireSemi-Private3.683088235341
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Flint, FlintshireResort1.48039215699
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Whitford, FlintshirePublic4.5790017242117
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Bridge Trafford, Cheshire West and ChesterPublic
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Chester, Cheshire West and ChesterPublic
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