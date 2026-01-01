Victoria Golf Guide
Victoria Golf Courses By Location
Victoria Golf Courses
-
Barwon Heads, Mornington/BellarineResort
-
Barwon Heads, Mornington/BellarineResort
-
Barwon Heads, Mornington/BellarineResort
-
Melbourne, Melbourne, VICPublic
-
Alexandra, Wine & High CountrySemi-Private
-
Altona North, Melbourne, VICPublic
-
Cranbourne, Mornington/BellarinePublic
-
Anglesea, Great Ocean Road, VICSemi-Private4.08333333333
-
Apollo Bay, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Apsley, The GrampiansSemi-Private
-
Ararat, The GrampiansSemi-Private
-
Mulgrave, VictoriaPublic4.754
-
Avenel, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Avoca, Goldfields, VICPublic
-
Bendigo, Goldfields, VICSemi-Private
-
Bacchus Marsh, Macedon Ranges, VICSemi-Private4.36111111118
-
Bacchus Marsh, Macedon Ranges, VICPublic
-
Bairnsdale, Gippsland East,VICSemi-Private4.85294117654
-
Baker, The GrampiansSemi-Private
-
Ballan, Macedon Ranges, VICSemi-Private3.66666666673
-
Alfredton, Goldfields, VICSemi-Private
-
Balmoral, The Grampians
-
Newtown, Mornington/BellarinePublic
-
Bamawm, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Bandiana, Indi
-
Bannockburn, Mornington/BellarineSemi-Private
-
Barnawartha, Wine & High CountrySemi-Private
-
Barwon Heads, Mornington/BellarinePrivate
-
Barwon Heads, Mornington/BellarinePrivate
-
Belmont, Mornington/BellarinePublic4.83333333333
-
Rosebud, Mornington/BellarinePublic3.14285714292
-
Upper Beaconsfield, Melbourne, VICSemi-Private
-
Melbourne, Melbourne, VICPublic
-
Beaufort, Goldfields, VICSemi-Private
-
Beeac, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Beechworth, Wine & High CountrySemi-Private
-
Moolap, Mornington/BellarinePrivate
-
Lockwood, Goldfields, VICSemi-Private
-
Somerville, Melbourne, VICPublic
-
Benalla, Wine & High CountryPublic4.66666666672
-
Epsom, Goldfields, VICSemi-Private
-
Berriwillock, Murray OutbackPublic
-
Guys Hill, Melbourne, VICPrivate
-
Bethanga, Wine & High CountryPublic
-
Birchip, The GrampiansSemi-Private
-
Birregurra, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Yarrawonga, MurrayResort
-
Wangaratta, Wine & High CountrySemi-Private
-
Boor, Goldfields, VICSemi-Private
-
Box Hill, Melbourne, VICPrivate
-
Bridgewater, Goldfields, VICSemi-Private
-
Bright, Wine & High CountrySemi-Private
-
Brighton, Melbourne, VICPublic
-
Warracknabeal, Murray Outback
-
Broadford, Murray OutbackPublic
-
Buchan, Gippsland East,VIC
-
Bundoora, Melbourne, VICPublic
-
Buninyong, Goldfields, VICSemi-Private4.673202614413
-
Burnley, Melbourne, VICPublic3.56
-
Byaduk, Great Ocean Road, VIC
-
Calival, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Rochester, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Camperdown, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Cape Schanck, Mornington/BellarineResort4.966386554611
-
Heatherton, Melbourne, VICPrivate
-
Caramut, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Upper Beaconsfield, Melbourne, VICSemi-Private
-
Upper Beaconsfield, Melbourne, VICSemi-Private
-
Rosebud, Mornington/BellarinePrivate
-
Casterton, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Castlemaine, Goldfields, VICSemi-Private
-
Thornton, VictoriaPrivate
-
Frankston, Mornington/BellarinePublic
-
Cerberus, Mornington/BellarinePublic4.16666666675
-
Ararat, The GrampiansSemi-Private4.41176470593
-
Charlton, Murray OutbackPublic
-
Cheltenham, Melbourne, VICSemi-Private
-
Churchill, VictoriaSemi-Private
-
Endeavour Hills, Mornington/BellarinePublic
-
Endeavour Hills, Mornington/BellarineSemi-Private3.715686274513
-
Dingley, Melbourne, VICPublic
-
Clifton Springs, Mornington/BellarineSemi-Private3.76470588243
-
Clunes, Goldfields, VICSemi-Private
-
Cobden, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Cohuna, Murray OutbackPublic
-
Elliminyt, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Coleraine, The GrampiansSemi-Private
-
South Oakleigh, Melbourne, VICPrivate
-
Corryong , Wine & High CountryPublic
-
Cosgrove, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Craigieburn, Melbourne, VICPublic1.01
-
Cranbourne, Mornington/BellarinePrivate4.642857142914
-
Vermont South, Melbourne, VICPublic
-
Culgoa, Murray OutbackPublic
-
Curlewis, Mornington/BellarineSemi-Private
-
Dandenong, Mornington/BellarinePublic
-
Dartmoor, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Dederang, Wine & High CountryPublic
-
Pakenham , Mornington/BellarinePublic2.77777777789
-
Moorooduc, Mornington/BellarinePublic3.23529411769
-
Dimboola, The GrampiansSemi-Private
-
Donald, Murray OutbackPublic
-
Croydon, Yarra Valley & DandenongsPublic
-
Drouin, Phillip Island & GippslandSemi-Private
-
Horsham, The GrampiansPublic
-
Dunolly, Goldfields, VICSemi-Private
-
Boneo, Mornington/BellarinePublic3.960784313710
-
Eaglehawk, Goldfields, VICSemi-Private
-
Framlingham, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Geelong, Mornington/BellarinePublic4.33333333333
-
East Malvern, Melbourne, VICPublic
-
Bangholme, Melbourne, VICPrivate3.85
-
Kilsyth, Yarra Valley & DandenongsPrivate4.03
-
Echuca, Goulburn Murray Waters, VICPrivate
-
Edenhope, The GrampiansPublic
-
Edithvale, Melbourne, VICPublic4.33333333333
-
Eildon, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Elmhurst, Goldfields, VICSemi-Private
-
Elmore, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Emerald, Yarra Valley & DandenongsResort
-
Euroa, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Eynesbury, Melbourne, VICSemi-Private4.30555555565
-
Flinders, Mornington/BellarineSemi-Private4.16666666675
-
Foster, Phillip Island & GippslandSemi-Private
-
Frankston, Melbourne, VICPrivate
-
North Balwyn, Melbourne, VICPublic
-
Lilydale, CaseySemi-Private4.254
-
Garfield, Mornington/BellarineSemi-Private
-
Geelong, Mornington/BellarinePublic
-
Gisborne, Macedon Ranges, VICSemi-Private3.47058823534
-
Glen Waverley, Melbourne, VICPublic
-
Glenorchy, The GrampiansPublic
-
Benalla, Wine & High CountryPublic
-
Sunbury, Melbourne, VICPublic4.254
-
Goornong, Goldfields, VICSemi-Private
-
Bairnsdale, Gippsland East,VICPublic
-
Goroke, The GrampiansPublic
-
Dunkeld, The GrampiansPublic
-
Stawell, The GrampiansPublic
-
East Kew, Melbourne, VICPrivate
-
Yan Yean, Melbourne, VICPublic
-
Halls Gap, The GrampiansPublic
-
Hamilton, The GrampiansPublic
-
Harrow, The GrampiansSemi-Private
-
Hawkesdale, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Heathcote, Goldfields, VICSemi-Private4.54
-
Heathmont, Melbourne, VICPublic
-
Lower Plenty, Melbourne, VICPrivate
-
Hepburn Springs, Macedon Ranges, VICSemi-Private4.71428571432
-
Chirnside Park, Yarra Valley & DandenongsPrivate4.92857142865
-
Chirnside Park, Yarra Valley & DandenongsPrivate
-
Heyfield, Phillip Island & GippslandPublic
-
Heywood, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Wallan, Macedon Ranges, VICPrivate/Resort
-
Tatura, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Hopetoun, Murray OutbackPublic
-
Haven, The GrampiansPublic4.82142857145
-
South Oakleigh, Melbourne, VICPrivate
-
Inglewood, Goldfields, VICSemi-Private
-
Inverleigh , Mornington/BellarinePublic
-
Inverloch, Phillip Island & GippslandPublic/Resort
-
Ivanhoe, Melbourne, VICPublic
-
Jarklin, Murray Outback
-
Jeparit , Murray OutbackPublic
-
Wangaratta, Wine & High CountryPublic
-
Kaniva, Murray Outback
-
Keilor North, Macedon Ranges, VICPublic
-
Kerang, Murray OutbackPublic
-
Kew East, Melbourne, VICPrivate
-
Keysborough, Melbourne, VICPrivate4.03
-
Kialla, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Kilmore, Macedon Ranges, VICSemi-Private
-
Bundoora, Melbourne, VICSemi-Private
-
Cheltenham, Melbourne, VICPrivate4.754
-
Cheltenham, Melbourne, VICPrivate
-
Altona, Melbourne, VICPrivate
-
Korong, Murray OutbackPublic
-
Korumburra, Phillip Island & GippslandSemi-Private4.83333333333
-
Kyabram, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Kyabram, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Kyneton, Macedon Ranges, VICSemi-Private4.04
-
Lake Bolac, The GrampiansPublic
-
Lakes Entrance, Gippsland East,VICSemi-Private
-
Lakes Entrance, Gippsland East,VICResort
-
Melbourne, Melbourne, VICSemi-Private
-
Lake Boga, Murray OutbackPublic
-
Lalbert, Murray OutbackPublic
-
Lancefield, Macedon Ranges, VICSemi-Private
-
Landsborough, Goldfields, VICSemi-Private
-
Lang Lang, Mornington/Bellarine4.42857142866
-
Lara, Mornington/BellarinePublic
-
Alphington, Melbourne, VICPrivate
-
Macedon, Macedon Ranges, VICPrivate/Resort
-
Leongatha South, Phillip Island & GippslandPublic
-
Lexton, Goldfields, VICSemi-Private
-
Lismore, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Loch Sport, Gippsland East,VICPublic
-
Lockington, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Broadmeadows, Melbourne, VIC
-
Longwood, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Point Lonsdale, Mornington/BellarinePublic
-
Lorne, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Macarthur, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Maffra, Phillip Island & GippslandSemi-Private
-
Maldon, Goldfields, VICSemi-Private
-
Mallacoota, Gippsland East,VICSemi-Private
-
Malvern East, Melbourne, VICPublic
-
Manangatang, VictoriaSemi-Private
-
Beveridge, Yan YeanPrivate/Resort4.335038363275
-
Mansfield, Wine & High CountryPublic
-
Marong, Goldfields, VICSemi-Private
-
Maryborough, Goldfields, VICSemi-Private
-
Marysville, Yarra Valley & DandenongsSemi-Private
-
Maidstone, Melbourne, VICPrivate
-
Meeniyan, Phillip Island & GippslandPublic
-
Melbourne, Melbourne, VICSemi-Private3.574229691916
-
Melton, Melbourne, VICSemi-Private4.897058823510
-
Merbein , Murray OutbackPublic
-
Meredith, Goldfields, VICSemi-Private
-
Merino, The GrampiansPublic
-
Merrigum, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
South Oakleigh, Melbourne, VICPrivate5.04
-
Metung, GippslandResort/Public
-
Ballarat, Goldfields, VICSemi-Private
-
Mildura, Murray OutbackPrivate/Resort
-
Minyip, The GrampiansSemi-Private
-
Mirboo North, Phillip Island & GippslandPublic
-
Mitiamo, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Tallangatta, Wine & High CountryPublic
-
Moe, Phillip Island & GippslandPublic
-
Fingal , Mornington/BellarineResort4.91836734698
-
Fingal, Mornington/BellarineResort
-
Jung, The GrampiansPublic
-
Dingley, Melbourne, VICPublic
-
Cavendish, The GrampiansPublic
-
Mooroopna, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Vermont South, Melbourne, VICPublic
-
Mornington, Mornington/BellarinePublic
-
Mortlake, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Morwell, Phillip Island & GippslandPublic2.01
-
Mt Beauty, Wine & High CountryPublic
-
Mount Macedon, Macedon Ranges, VICSemi-Private3.70588235293
-
Mount Martha, Mornington/BellarinePublic/Municipal4.664884135527
-
Ballarat, Goldfields, VICSemi-Private
-
Derrimut, Melbourne, VICSemi-Private
-
Castlemaine, Goldfields, VICSemi-Private
-
Murchison East, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Murrabit, Murray OutbackPublic
-
Murrayville, Murray OutbackPublic
-
Murtoa, The GrampiansSemi-Private
-
Myrtleford, Wine & High CountryPublic
-
Nagambie, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Nandaly, Murray Outback
-
Nathalia, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Natimuk, The GrampiansPublic
-
Cape Schanck, Mornington/BellarinePrivate
-
Frankston, Melbourne, VICPrivate
-
Cape Schanck, Mornington/BellarinePrivate
-
Cape Schanck, Mornington/BellarinePrivate
-
Eaglehawk, Goldfields, VICSemi-Private
-
East Malvern, Melbourne, VICSemi-Private
-
Newry , Phillip Island & GippslandPublic
-
Nhill, The GrampiansPublic
-
Thornbury, Melbourne, VICMunicipal
-
Glenroy, Melbourne, VICPrivate
-
Numurkah, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private/Resort
-
Nyah, Murray Outback
-
Nyah West, Victoria
-
Oakleigh, Melbourne, VICPublic
-
Ocean Grove, Mornington/BellarineSemi-Private
-
Olinda, Yarra Valley & DandenongsPublic
-
Omeo, Gippsland East,VICSemi-Private
-
Orbost, Gippsland East,VICSemi-Private
-
Ouyen, Murray OutbackSemi-Private
-
Hamilton, The GrampiansPublic
-
Patchewollock, Murray Outback
-
Bonbeach, Melbourne, VICSemi-Private/Resort
-
Frankston, Melbourne, VICPrivate
-
Frankston, Melbourne, VICPrivate
-
Penshurst, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Peterborough, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Cowes, Phillip Island & GippslandSemi-Private
-
Pimpinio, The GrampiansPublic
-
Plenty, Melbourne, VICPublic
-
Port Fairy, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Portarlington, Mornington/BellarinePublic
-
Portland, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Portsea, Mornington/BellarinePrivate/Resort
-
Puckapunyal, Goulburn Murray Waters, VICMilitary
-
Pyalong, Goldfields, VICSemi-Private
-
Pyramid Hill, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Quambatook , Murray OutbackPublic
-
Bendigo, Goldfields, VICSemi-Private
-
Highton, Mornington/BellarinePublic
-
Queenscliff, Mornington/BellarinePublic3.52
-
East Sale, Phillip Island & Gippsland
-
Laverton, Mornington/BellarineSemi-Private
-
Healesville, Yarra Valley & DandenongsPrivate/Resort
-
Creswick , Wine & High CountryPublic/Resort
-
Rainbow, Murray OutbackPublic
-
Cranbourne, Mornington/BellarinePrivate
-
Raywood, Goldfields, VICSemi-Private
-
Red Cliffs, Murray OutbackPublic
-
Cowes, VictoriaPublic/Resort
-
Cowes, VictoriaPublic/Resort5.04
-
Ringwood, Melbourne, VICPublic
-
Mt Waverley, Melbourne, VICPrivate
-
Ascot Vale, Melbourne, VICPublic
-
Nichols Point, Murray OutbackPublic
-
Robinvale , Murray OutbackPublic/Resort
-
Rochester, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private2.01
-
Rokewood, Goldfields, VICSemi-Private
-
Romsey, Macedon Ranges, VICSemi-Private
-
Lower Plenty, Melbourne, VICPrivate
-
Rosebud, Mornington/BellarinePublic
-
Rosebud, Mornington/BellarinePublic
-
Rosebud, Mornington/BellarinePublic
-
Rosebud, Mornington/BellarinePublic
-
Rosedale, Phillip Island & GippslandPublic
-
Aspendale, Melbourne, VICPublic4.70588235294
-
Black Rock, Melbourne, VICPrivate
-
Black Rock, Melbourne, VICPrivate4.66666666673
-
Parkville, Melbourne, VICPublic
-
Rupanyup , The GrampiansPublic
-
Rushworth, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Rutherglen, Wine & High CountryPublic
-
Longford, Phillip Island & GippslandSemi-Private
-
Sanctuary Lakes, Melbourne, VICPrivate/Resort2.78571428574
-
Sandhurst, Melbourne, VICPrivate
-
Sandhurst, Melbourne, VICPrivate
-
Cheltenham, Melbourne, VICPublic
-
Sea Lake, Murray OutbackPublic
-
Serviceton, The Grampians
-
Botanic Ridge, Mornington/BellarinePrivate4.803921568614
-
Seymour, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Warracknabeal, Murray OutbackPublic
-
Shepparton, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private/Resort
-
Skipton, Goldfields, VICSemi-Private
-
Skye, Mornington/BellarinePublic
-
Snake Valley, Goldfields, VICSemi-Private
-
Sorrento, Mornington/BellarinePrivate
-
Lindenow South, Fleurieu PeninsulaPublic
-
Keysborough, Melbourne, VICPrivate
-
Speed, Murray Outback
-
Dingley, Melbourne, VICPublic
-
Clayton South, Melbourne, VICPrivate4.66666666673
-
Fingal, FlindersPublic
-
St Arnaud, Goldfields, VICPublic
-
St James, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
St Leonards, VICPublic2.52
-
Stawell, The GrampiansSemi-Private
-
Acheron, IndiPrivate/Resort
-
Bundoora, Melbourne, VICSemi-Private4.173499702946
-
Euroa, Goulburn Murray Waters, VICPrivate
-
Strathmerton, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Streatham, The GrampiansPublic
-
Kew, Melbourne, VICPublic4.033613445413
-
Swan Hill, Murray Outback
-
Maryborough, Goldfields, VICSemi-Private
-
Tallangatta, Wine & High CountryPublic
-
Tallygaroopna, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Swifts Creek, Gippsland East,VICSemi-Private
-
Tarnagulla, Goldfields, VICSemi-Private
-
Wangaratta, Wine & High CountryPublic
-
Tarwin Lower, Phillip Island & GippslandPublic
-
Terang, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Rye, Mornington/BellarineResort
-
Rye, Mornington/BellarineResort
-
Yering, VictoriaPrivate
-
Yering, VictoriaPrivate
-
Yering, VictoriaPrivate
-
Yering, VictoriaPrivate
-
Torquay, Great Ocean Road, VICPrivate/Resort
-
Safety Beach, Mornington/BellarineSemi-Private
-
Timboon, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Rowville, Melbourne, VICPublic
-
Toolleen, Goldfields, VIC
-
Toolondo , The GrampiansPublic
-
Toongabbie, Phillip Island & GippslandPublic
-
Torquay, Great Ocean Road,VICSemi-Private/Resort
-
Trafalgar, Phillip Island & GippslandSemi-Private
-
Traralgon, Phillip Island & GippslandSemi-Private
-
Trentham, Macedon Ranges, VICSemi-Private
-
Ultima, Murray Outback
-
Underbool, Murray Outback
-
Cheltenham, Melbourne, VICPrivate
-
Violet Town, Goulburn Murray Waters, VICSemi-Private
-
Marnoo, The Grampians
-
Walpeup, Murray Outback
-
Walwa, Wine & High CountryPublic/Resort
-
Wangaratta, Wine & High CountrySemi-Private
-
Warburton, Yarra Valley & DandenongsPrivate
-
Warracknabeal , Murray OutbackPublic
-
Warragul, Phillip Island & GippslandPublic
-
Warrnambool, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Knoxfield, Melbourne, VICPublic/Resort
-
Burwood, Melbourne, VICPublic
-
Rowville, Melbourne, VICPrivate2.882352941210
-
Wedderburn, Murray OutbackPublic
-
Tintaldra, Wine & High CountryPublic
-
Welshpool, Phillip Island & Gippsland
-
Werribee, Melbourne, VICSemi-Private
-
Spotswood, Melbourne, VICPublic
-
Whitfield, Wine & High CountryPublic
-
Humevale, Melbourne, VICSemi-Private
-
Willaura, The GrampiansPublic
-
Craigieburn, Melbourne, VICPublic
-
Winchelsea, Great Ocean Road, VICSemi-Private
-
Wodonga, Wine & High CountrySemi-Private3.07058823538
-
Wonthaggi, Phillip Island & GippslandSemi-Private
-
Woodend, Macedon Ranges, VICSemi-Private
-
Mordialloc, IsaacsPrivate5.05
-
Woomelang, Murray OutbackPublic
-
Leongatha, Phillip Island & GippslandPublic
-
Wycheproof, The GrampiansPublic
-
Yackandandah, Wine & High CountryPublic
-
Yallourn, Phillip Island & GippslandPublic
-
Fairfield, Melbourne, VICPublic3.52
-
Bulleen, Melbourne, VICPrivate
-
Bentleigh East, Melbourne, VICPrivate
-
Yarram, GippslandSemi-Private
-
Yarrambat, Melbourne, VICPublic
-
Yea, Wine & High CountryPublic
-
Yering, Yarra Valley & DandenongsPrivate
-
Yering, Yarra Valley & DandenongsPrivate
-
Yering, Yarra Valley & DandenongsPrivate