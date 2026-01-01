New South Wales Golf Guide
New South Wales Golf Courses By Location
New South Wales Golf Courses
-
Aberdeen, New South WalesPublic
-
Adelong, New South Wales
-
Albert, Central NSW,NSWPublic
-
Albury, The Murray,NSWResort
-
Picton, New South WalesPublic4.33333333336
-
Ariah Park, The Riverina,NSWPublic
-
Armidale, New England,NSWPublic
-
Ashford, New England,NSWPublic
-
Mt Colah, Sydney,NSWSemi-Private
-
Avalon Beach, Sydney,NSWPublic
-
Pymble, Sydney,NSWPrivate
-
Sydney, Sydney,NSWPublic2.778431372510
-
East Ballina, Far North Coast,NSWPrivate
-
Balranald, Outback NSW,NSWPublic
-
Milperra, Sydney,NSWPublic
-
Baradine, Central NSW,NSWPublic
-
Bardwell Valley, Sydney,NSWPublic3.659796399469
-
Barellan, The Riverina,NSWPublic
-
Five Dock, Sydney,NSWPublic2.83333333333
-
Barraba, New England,NSWPublic
-
Bathurst, Central NSW,NSWPublic
-
Batlow, The Riverina,NSWPublic
-
Mona Vale, New South WalesPrivate3.629757785526
-
Bega, South Coast,NSWPublic
-
Bellata, New England,NSWPublic
-
Bellingen, Coffs/Mid North Coast,NSWSemi-Private
-
Belmont, Lower North CoastSemi-Private
-
Beresfield, Lower North CoastPublic/Municipal4.03
-
Bermagui South, South Coast,NSWPublic
-
Berrigan, The Murray,NSWPublic/Resort
-
Beverley Park, Sydney,NSWPublic3.985419808928
-
Kingsgrove, Sydney,NSWSemi-Private3.91013071932
-
Bigga, Capital Country,NSWPublic
-
Binalong, Capital Country,NSWPublic
-
Wilton, New South WalesPublic
-
Bingara, New EnglandPublic
-
Binnaway, Central NSW,NSWPublic
-
Blue Mountains, Blue Mountains,NSWSemi-Private4.14705882358
-
Blayney, Central NSW,NSWPublic
-
Orange, Central NSW,NSWPublic
-
Bogan Gate, Central NSW,NSWPublic
-
Boggabri, New EnglandPublic
-
Bombala, Snowy MountainsPublic
-
Bonalbo, New South WalesPublic
-
North Bondi, SydneyPublic3.635294117610
-
Pagewood, SydneyPrivate
-
Bonville, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic/Resort
-
Maddens Plains, IllawarraPublic4.54
-
Boorowa, Capital CountryPublic
-
Botany, SydneyPublic
-
Bourke, Outback NSWPublic
-
Bowral, Southern HighlandsPublic
-
Bowraville, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Braidwood, Capital CountrySemi-Private
-
Branxton, Hunter ValleySemi-Private
-
Terrigal, Central CoastPublic/Resort
-
Brewarrina, Outback NSWPublic
-
Moorebank, SydneyPublic
-
Broken Hill, Outback NSWPublic
-
Bulahdelah, Lower North CoastPublic
-
Bundarra, New South WalesPublic
-
Burcher, New South WalesPublic
-
Burren Junction, New EnglandPublic
-
Byron Bay, Far North CoastPublic
-
Cabramatta, SydneyPublic
-
Calderwood, IllawarraPublic4.3758
-
Callala Beach, South CoastPublic
-
Narellan, SydneyPublic
-
Catherine Field, SydneyPublic4.38095238114
-
Cremorne, SydneyPublic3.294372294418
-
Glen Alpine, SydneyPublic4.254901960812
-
Candelo, South CoastPublic
-
Canowindra, New South WalesPublic
-
Beverly Hills, SydneyPublic
-
Sydney, SydneyResort
-
Caragabal, New South WalesPublic
-
Carinda, New EnglandPublic
-
Lidcombe, SydneyPublic
-
Casino, Far North CoastPublic
-
Baulkham Hills, SydneyPrivate
-
Castlecove, SydneyPublic2.352941176514
-
Batemans Bay, South CoastSemi-Private
-
Batemans Bay, South CoastSemi-Private
-
Batemans Bay, South CoastSemi-Private
-
Hillsborough, Lower North CoastPublic
-
Chatswood, SydneyPublic4.16666666676
-
Chinderah, Tweed ShirePublic
-
Young, Central NSW,NSWSemi-Private
-
Banora Point, Far North Coast,NSWPublic
-
Tuross Head, South CoastPublic
-
Barham, The Murray,NSWSemi-Private/Resort
-
Cobar, Outback NSWPublic
-
Cobargo, South Australia
-
Barooga, The MurrayPublic/Resort
-
Barooga, The MurrayPublic/Resort
-
Coffs Harbour, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Coffs Harbour, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Coffs Harbour, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Coleambally, The RiverinaPublic
-
Collarenebri, New EnglandPublic
-
Sydney, SydneyPublic
-
Concord, SydneyPrivate
-
Condoblin, Central New South WalesPublic
-
Coolah, Central New South WalesPublic
-
Berridale, Snowy MountainsSemi-Private
-
Coolamon, The RiverinaPublic
-
Tweed Heads South, RichmondSemi-Private
-
Tweed Heads South, RichmondSemi-Private
-
Cooma, Snowy MountainsSemi-Private
-
Dareton, Outback NSWPublic/Resort
-
Coonabarabran, Central New South WalesPublic
-
Coonamble, Central New South Wales
-
Cootamundra, The RiverinaPublic
-
Coraki, Far North CoastSemi-Private
-
Corowa, The MurrayPublic
-
Corowa, The MurrayPublic
-
Corowa, The MurrayPublic
-
Cowra, Central New South WalesSemi-Private
-
Crescent Head, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Cromer, SydneyPrivate
-
Cronulla, SydneyPrivate
-
Crookwell, Capital CountryPublic
-
Croppa Creek, New EnglandPublic
-
Culcairn, The MurrayPublic
-
Greystanes, SydneyPrivate4.35714285715
-
Cumnock, Central New South WalesPublic
-
Curlewis, New EnglandPublic
-
Pokolbin, Hunter ValleyPublic/Resort4.45238095245
-
Darlington Point, The RiverinaPublic
-
Deepwater, New EnglandPublic
-
Orchard Hills, SydneyMilitary
-
Delegate, Snowy MountainsPublic
-
Delungra, New EnglandPublic
-
Deniliquin, The MurraySemi-Private
-
Denman, Hunter ValleySemi-Private
-
Dorrigo, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Dubbo, Central New South WalesPublic
-
Dubbo, Central New South WalesPublic
-
Dunedoo, Central New South WalesPublic
-
Dungog, Hunter ValleyPublic
-
St Marys, SydneySemi-Private4.59432560973
-
Orange, Central New South WalesPrivate
-
East Maitland, MaitlandSemi-Private
-
Kingsford, SydneySemi-Private3.745098039212
-
Eden, South CoastPublic
-
Elanora Heights, SydneyPrivate/Resort
-
Ellerston, New South WalesPrivate
-
Port Macquarie, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Emmaville, New EnglandPublic
-
Eugowra, Central New South WalesPublic
-
Woy Woy, Central CoasPublic4.52
-
Prairiewood, SydneyPublic1.857142857122
-
Finley, The MurrayPublic
-
Forbes, Central New South WalesPublic
-
Forster, Lower North CoastPublic
-
Forster, Lower North CoastPublic
-
Prospect, SydneySemi-Private
-
Piggabeen, Far North CoastPublic/Resort
-
Frederickton, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Ganmain, The RiverinaPublic
-
Georges Hall, SydneyPublic4.133278486235
-
Geringong, IllawarraPublic
-
Bowral, Southern HighlandsPublic/Resort3.725490196126
-
Gilgandra, Central New South WalesPublic
-
Glen Innes, New EnglandPublic
-
Mulgoa, SydneyPublic
-
Mulgoa, SydneyPublic
-
Mulgoa, SydneyPublic
-
Gloucester, Lower North CoastPublic
-
Goodooga, Outback NSWPublic
-
Sutton, Capital CountryPublic/Resort
-
Goolgowi, The RiverinaPublic
-
Gordon, SydneyPublic/Municipal
-
Gosford, NSWSemi-Private5.03
-
Goulburn, Capital CountryPublic3.33333333333
-
South Grafton, Far North CoastPublic
-
Kembla Grange, IllawarraSemi-Private
-
Grenfell, Central New South WalesPublic
-
Griffith, The RiverinaPublic
-
Grong Grong, The RiverinaPublic
-
Grose Wold, SydneyPublic
-
Gulargambone, Central New South WalesPublic
-
Gulgong, Central New South WalesPublic
-
Gundagai, The RiverinaSemi-Private
-
Gunnedah, New EnglandSemi-Private
-
Gunning, Capital CountryPublic
-
Guyra, New EnglandPublic
-
Harden, Capital CountryPublic4.58823529418
-
Harrington Waters, LyneSemi-Private
-
Hawks Nest, Lower North CoastSemi-Private
-
Hay, The RiverinaPublic
-
Kandos, Central New South WalesPublic
-
Henty, The MurrayPublic
-
Mittagong, Southern HighlandsPublic4.651336898418
-
Hillston, The RiverinaPublic
-
Holbrook, The MurrayPublic
-
Salamander Bay, Lower North CoastResort
-
Howlong, The MurrayPublic/Resort
-
Homebush West, SydneyPublic
-
Humula, The RiverinaPublic
-
Lovedale, Hunter ValleyPublic/Resort4.397058823519
-
Peakhurst, SydneyPublic
-
Iluka, Far North CoastPublic
-
Inverell, New EnglandSemi-Private
-
Ivanhoe, Outback NSWPublic
-
Jamberoo, IllawarraSemi-Private
-
Jerilderie, The MurrayPublic
-
Jindera, The MurrayPublic
-
Junee, The RiverinaPublic
-
Kangaroo Valley, South CoastPublic
-
Kapooka, The MurrayMilitary
-
Sutherland, SydneyPublic
-
Karuah, Lower North CoastPublic
-
Katoomba, New South WalesPublic
-
South Kempsey, Coffs Harbour/Mid North CoastSemi-Private
-
Kew, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Khancoban, Snowy MountainsPublic
-
Kiama Downs, IllawarraPublic
-
Killara, SydneyPrivate
-
Kincumber, Central CoastPublic
-
Arncliffe, SydneySemi-Private
-
Wyong, Central CoastResort4.16666666674
-
Krambach, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Kurri Kurri, Hunter ValleyPublic
-
Kyogle, Far North CoastPublic
-
Lake Cargelligo, Central New South WalesPublic
-
Lane Cove, SydneyPublic2.934640522923
-
Leeton, The RiverinaPublic
-
Emu Plains, SydneyPublic3.990950226225
-
Leura, New South WalesPrivate4.686274509811
-
Lightning Ridge, New EnglandPublic
-
Lismore, Far North CoastPublic
-
Marrangaroo, New South WalesPublic
-
Lansvale, SydneyPrivate
-
Lockhart, The RiverinaPublic
-
Collaroy, SydneyPublic4.096078431412
-
Tamworth, New EnglandPublic
-
Lord Howe Island, Lord Howe IslandPublic
-
Lyndhurst, Central New South WalesPublic
-
Pitt Town, MacquarieSemi-Private4.17647058829
-
Kearns, SydneyPublic3.52
-
Macksville, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Ilarwill, Far North CoastPublic
-
Macquarie Links, SydneyPrivate4.523150436694
-
Magenta, Central CoastPrivate/Resort3.754
-
Merimbula, South CoastPublic/Resort
-
Central Mangrove, Central CoastPublic4.83333333333
-
Manildra, Central New South WalesPublic
-
Manilla, New EnglandPublic
-
Manly, SydneyPrivate
-
Marrickville, SydneyPublic3.245636716270
-
Concord, SydneyPublic
-
Mathoura, The MurrayPublic
-
Mendooran, Central New South WalesPublic
-
Menindee, Outback NSWPublic
-
Adamstown, Lower North CoastSemi-Private4.45833333336
-
Merriwa, Hunter ValleyPublic
-
Merriwagga, The RiverinaPublic
-
Mollymook, South CoastPublic1.01
-
Mollymook, South CoastSemi-Private3.52
-
Molong, Central New South WalesPublic
-
Mona Vale, SydneyPublic3.66666666673
-
Ingleside, SydneyPrivate
-
Moore Park, SydneyPublic2.66666666676
-
Moree, New EnglandPublic
-
Morisset, Hunter ValleyPublic
-
Moruya, South CoastPublic4.58823529416
-
Moss Vale, Southern HighlandsSemi-Private4.774509803912
-
Sutton Forest, Southern HighlandsResort4.66666666673
-
Mudgee, Central New South WalesSemi-Private
-
North Rocks, SydneyPrivate
-
Mullumbimby, Far North CoastPublic
-
Mungindi, New England
-
Raymond Terrace, Lower North CoastPublic3.944444444410
-
Swan Hill, The MurrayResort
-
Murrurundi, Hunter ValleyPublic
-
Far North Coast, MurwillumbahPublic4.397306397349
-
Muswellbrook, Hunter ValleyPublic3.03
-
Nambucca Heads, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Narooma, South CoastSemi-Private
-
Narrabri, New EnglandSemi-Private
-
Narrandera, The RiverinaPublic
-
Narromine, Central New South WalesPublic
-
Nelson Bay, Lower North CoastSemi-Private
-
Nelson Bay, Lower North CoastSemi-Private
-
Nelson Bay, Lower North CoastSemi-Private
-
La Perouse, SydneyPrivate4.754
-
Fern Bay, Lower North CoastSemi-Private
-
Nimmitabel, Snowy MountainsPublic
-
North Ryde, SydneyPublic
-
North Star, New EnglandPublic
-
North Turramurra, SydneyPublic
-
Northbridge, SydneyPublic3.490705373178
-
North Nowra, South CoastPublic
-
Nundle, New England
-
Nyngan, Outback NSWPublic
-
Oaklands, The MurrayPublic
-
Oatlands, SydneyPrivate
-
Oberon, New South WalesPublic
-
Ocean Shores, Far North CoastPublic2.52
-
Coffs Harbour, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic/Resort
-
Orange, Central New South Wales
-
Coutts Crossing, Far North CoastPublic
-
Coffs Harbour, New South WalesResort
-
Medowie, Lower North CoastSemi-Private2.52
-
Palm Beach, SydneyPublic2.54
-
Pambula, South CoastPublic
-
Pambula, South CoastPublic
-
Pambula, South CoastPublic
-
Parkes, Central New South WalesSemi-Private
-
Paterson, Hunter ValleyPublic
-
Peak Hill, Central New South WalesPublic
-
Beecroft, SydneyPrivate
-
Penrith, SydneyPublic4.02
-
Primbee, IllawarraPublic4.91666666674
-
Port Macquarie, Coffs Harbour/Mid North CoastSemi-Private
-
Portland, Blue MountainsPublic
-
Pottsville, Northern Rivers,NSWSemi-Private
-
St Ives, SydneyPrivate
-
Queanbeyan, Capital TerritorySemi-Private
-
Quirindi, New EnglandSemi-Private
-
Rand, New South WalesPublic
-
Malabar, SydneyPublic
-
Rankins Springs, The RiverinaPublic
-
Moama, The MurrayResort
-
Moama, The MurrayResort
-
Richmond, SydneyPublic3.705882352910
-
Cattai, SydneyPublic/Resort4.02
-
Cattai, SydneyPublic/Resort
-
Roseville, SydneyPrivate
-
Rosewood, The RiverinaPublic
-
Auburn, SydneySemi-Private
-
Moorebank, SydneyPublic/Military
-
Rose Bay, SydneyPrivate
-
Rose Bay, SydneyPrivate
-
Jugiong, The RiverinaPublic
-
Windsor, SydneyPublic
-
Russell Vale, IllawarraPublic
-
West Ryde, SydneyPrivate
-
Safety Beach, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Pacific Palms, Lower North CoastPublic/Resort
-
Sawtell, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Scone, Hunter ValleyPublic
-
Yagoona, SydneyPublic
-
Shelley Beach, Central CoastSemi-Private
-
Shoalhaven Heads, South CoastPublic
-
Terrey Hills, New South WalesSemi-Private
-
Shortland, Lower North CoastSemi-Private
-
Singleton, Hunter ValleyPublic
-
Broken Hill South, Outback NSWPublic
-
South West Rocks, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic4.03
-
Spring Ridge, New EnglandPublic
-
Peats Ridge, Central CoastSemi-Private
-
Springwood, New South WalesSemi-Private4.635294117614
-
Sanctuary Point, South CoastSemi-Private
-
Little Bay, SydneySemi-Private
-
Colebee, SydneySemi-Private
-
Strathfield, SydneySemi-Private3.670588235316
-
Stroud, Lower North CoastPublic
-
West Wallsend, Lower North CoastPublic
-
Mandurama, Central New South WalesPublic
-
Sussex Inlet, South CoastPublic
-
Penrose, Southern HighlandsResort/Private
-
Sydney, SydneyPublic
-
Talbingo, The RiverinaPublic/Resort
-
Hallidays Point, Lower North CoastResort/Semi-Private4.76470588243
-
Tamworth, New EnglandSemi-Private
-
Tanilba Bay, Lower North CoastSemi-Private
-
Taralga, Capital CountryPublic
-
Taree, Lower North CoastSemi-Private
-
Tathra, South CoastPublic
-
Temora, The RiverinaPublic
-
Tenterfield, New EnglandPublic
-
Terrey Hills, SydneyPrivate
-
Teven, Ballina ShirePublic
-
Rosebery, SydneyPrivate
-
Little Bay, SydneyPublic
-
Eastlakes, SydneyPrivate4.66666666673
-
Shell Cove, IllawarraPublic/Resort4.394179894260
-
Anna Bay, Lower North CoastPublic
-
Barden Ridge, SydneyPublic
-
The Rock, The RiverinaPublic
-
Rothbury, Hunter ValleyPublic/Resort4.58823529415
-
Thredbo, Snowy MountainsPublic
-
Thurgoona, The MurrayResort4.16666666672
-
Tibooburra, Outback NSWPublic
-
Young, Central New South WalesPublic
-
Tocumwal, The MurrayPublic/Resort
-
Tocumwal, The MurrayPublic/Resort
-
Tocumwal, The MurrayPublic/Resort4.52
-
Tooleybuc, The MurrayPublic
-
Kilaben Bay, Lower North CoastSemi-Private4.71428571434
-
Tottenham, Central New South WalesPublic
-
Toukley, Central CoastSemi-Private
-
Trangie, Central New South WalesPublic
-
Trundle, Central New South WalesPublic
-
Goulburn, Capital CountryPublic
-
Tumbarumba, The RiverinaPublic
-
Tumut, The RiverinaPublic
-
Merimbula, South CoastSemi-Private
-
Luddenham, SydneyPrivate4.730718954275
-
Uralla, New EnglandSemi-Private
-
Urana, The MurrayPublic
-
Urunga, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Vincentia, South CoastSemi-Private
-
South Wagga, The RiverinaSemi-Private
-
Wagga Wagga, The RiverinaPublic
-
Wagga Wagga, The RiverinaPublic
-
Seaforth, SydneySemi-Private
-
Walcha, New EnglandSemi-Private
-
Walgett, New EnglandPublic
-
Wallacia, SydneyPublic4.20424836616
-
Wanaaring, Outback NSWPublic
-
Argenton, Lower North CoastSemi-Private
-
Wardell, New South WalesSemi-Private
-
Warialda, Central New South WalesPublic
-
Warren, Central New South WalesPublic2.01
-
North Manly, SydneyPublic
-
Wauchope, Coffs Harbour/Mid North CoastPublic
-
Wee Waa, New EnglandPublic
-
Weethalle, The RiverinaPublic
-
Wellington, Central New South WalesSemi-Private
-
Wentworth Falls, New South WalesPublic4.16666666674
-
Orange, Central New South WalesSemi-Private
-
Wentworth, Outback NSWPublic
-
Werris Creek, Central New South WalesPublic
-
West Wyalong, AustraliaResort/Semi-Private
-
Wilcannia, Outback NSWPublic
-
Windsor, SydneySemi-Private
-
Wingham, Lower North CoastSemi-Private
-
Wisemans Ferry, Hornsby ShireResort
-
Wollongong, IllawarraPrivate4.2516
-
Woodburn, Far North CoastPublic
-
Woodenbong, Far North CoastPublic
-
Guildford, SydneyPublic
-
Bellevue Hill, SydneyPublic
-
Woolooware, CookSemi-Private
-
Worrigee, South CoastResort
-
Wyong, Central CoastSemi-Private
-
Yamba, Far North CoastSemi-Private
-
Mulwala, FarrerResort
-
Mulwala, FarrerResort
-
Mulwala, FarrerResort
-
Yass, Capital CountrySemi-Private
-
Yenda, The RiverinaPublic
-
Yeoval, Central New South WalesPublic
-
Young, Central New South WalesPublic